Кабмин утвердил состав делегации РФ для участия в работе комитета по правам ребенка

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Российское правительство утвердило состав делегации РФ для участия в работе 95-й сессии комитета по правам ребенка. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин, передает ТАСС.

"Утвердить прилагаемый состав делегации Российской Федерации для участия в работе 95-й сессии Комитета по правам ребенка (г. Женева, Швейцарская Конфедерация, 20-24 января 2024 года)", – указано в документе.

Согласно распоряжению, руководителем делегации назначен замминистра труда и соцзащиты РФ Алексей Вовченко.

Ранее Владимир Путин распорядился направить российскую делегацию на сессию комитета по правам ребенка. Документ вступил в силу 18 декабря.

Там отмечалось, что делегация будет направлена в Женеву на пять дней. Кроме того, Путин поручил Минтруду РФ организовать состав делегации России по согласованию с министерством иностранных дел РФ.

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