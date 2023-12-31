31 декабря 2023, 18:47Политика
Кабмин утвердил состав делегации РФ для участия в работе комитета по правам ребенка
Фото: depositphotos/nejron
Российское правительство утвердило состав делегации РФ для участия в работе 95-й сессии комитета по правам ребенка. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин, передает ТАСС.
"Утвердить прилагаемый состав делегации Российской Федерации для участия в работе 95-й сессии Комитета по правам ребенка (г. Женева, Швейцарская Конфедерация, 20-24 января 2024 года)", – указано в документе.
Согласно распоряжению, руководителем делегации назначен замминистра труда и соцзащиты РФ Алексей Вовченко.
Ранее Владимир Путин распорядился направить российскую делегацию на сессию комитета по правам ребенка. Документ вступил в силу 18 декабря.
Там отмечалось, что делегация будет направлена в Женеву на пять дней. Кроме того, Путин поручил Минтруду РФ организовать состав делегации России по согласованию с министерством иностранных дел РФ.
Многодетные семьи получат выплаты от государства до 450 тыс рублей на погашение ипотеки
Читайте также