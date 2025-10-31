The Atlantic: чиновники в США переезжают жить на военные базы после убийства Кирка

Фото: depositphotos/Lindasj2

Убийство американского активиста Чарли Кирка и протесты в Соединенных Штатах против политики президента Дональда Трампа вынудили чиновников переезжать на военные базы. Об этом сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что американские чиновники перебираются на военные базы в целях безопасности. Также они перевозят туда членов своих семей. Находясь там, госслужащие рассчитывают на защиту со стороны военных.

По информации издания, сейчас на базах ВС США проживают госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, пресс-секретарь ведомства по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE) Кэти Миллер со своим супругом, главным советником Трампа по внутренней политике Стивеном Миллером, а также министр сухопутных войск Дэниел Дрисколл.

Кирк был убит во время выступления в университете штата Юта 10 сентября 2025 года. Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался 22-летний Джеймс Робинсон.

Уже 16 сентября над Робинсоном состоялся суд, заседание транслировали несколько местных телеканалов. Ему было официально предъявлено обвинение по семи пунктам.

Позже Трамп посмертно наградил Кирка президентской медалью. Президентскую медаль Свободы из рук Трампа получила вдова активиста.