Глава Минэнерго Британии займет пост министра обороны – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/NEIL HALL

Министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Грант Шаппс займет пост главы министерства обороны страны после ухода с этого поста Бена Уоллеса. Об этом сообщает Sky News.

"Ожидается, что Грант Шаппс будет назначен новым министром обороны", – отметили в эфире телеканала.

Уоллес покинул пост министра обороны Великобритании 31 августа, спустя четыре года пребывания на этой должности. По словам Уоллеса, он бы предпочел поработать в баре и отойти от тем, касающихся политики и обороны страны.

Отмечалось, что Уоллес был назначен министром британского оборонного ведомства в 2019 году после прихода к власти бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял его отставку.



Глава Минобороны Великобритании заявил, что Украина стала боевой лабораторией