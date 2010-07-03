Зеленский рассказал о попытках украинского МИД не допустить переговоров с Путиным

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Владимир Зеленский рассказал, как сформированное при Петре Порошенко министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с Владимиром Путиным.

"Они (сотрудники МИД) очень не хотели допустить разговора с президентом России. Для них это вопрос политический, для меня — человеческий", – заявил украинский лидер в интервью телеканалу "1+1".

По словам Зеленского, в ведомстве опасались, что украинские моряки могут вернуться на родину в результате переговоров с Путиным.

Президент Украины добавил, что условился с российским коллегой провести новые переговоры в ходе встречи "нормандской четверки". Зеленский выразил надежду, что в присутствии западных лидеров стороны могут "договориться и подписаться, что самое важное".

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль направит Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.