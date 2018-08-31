В Госдуме прокомментировали заявление США по ситуации в Азовском море

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал обвинения Госдепа США в адрес России о преследовании судов в акватории Азовского моря.

По его словам, Вашингтон пытается создать из России образ страны, которая нарушает принципы международных отношений.

"Вот настал черед поговорить о проблемах черноморских и азовских. Все, что в данном случае инкриминируется Российской Федерации, является домыслами и частью информационной войны", – сказал Новиков в беседе с RT. Он выразил мнение, что США пытаются выставить Украину жертвой.

"В данном случае мы видим согласованные действия двух внешнеполитических ведомств – США и киевского, по дискредитации России. Одномоментно это повод привлечь внимание к Киеву, в очередной раз попытаться создать в глазах международного сообщества из порошенковской Украины образ жертвы, государства, атакованного со стороны России", – подчеркнул он.

Ранее посольство России в США призвало Вашингтон прекратить вступаться за "подопечных" на Азовском море. В то же время в диппредставительстве отметили, что США "замалчивают факты украинского пиратства" – "захват траулера "Норд" в Азовском море и блокировку в порту Херсона танкера "Механик Погодин".

Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин сообщил, что в порту Херсона могут арестовать российское судно "Механик Погодин". Он уточнил, что СБУ обнаружили судно, принадлежащее компании, попавшей под санкции СНБО. По его словам, никому не удастся помешать возбуждению уголовного дела.

Рыболовецкое судно "Норд" задержали 25 марта в Азовском море. Суд арестовал капитана Владимира Горбенко на два месяца по обвинению в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины".

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