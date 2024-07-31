Депутат Красов объяснил отказ в отсрочке от мобилизации для многодетных отцов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Любой мужчина должен сначала защищать семью, общество и государство, а уже потом заботиться о добыче для своей семьи, рассказал первый зампред ГД по обороне Андрей Красов, комментируя отказ в отсрочке от мобилизации для части россиян.

В ходе заседания Госдумы, трансляция которого опубликована на сайте нижней палаты парламента, он подчеркнул, что слово "мужчина" состоит из "муж" и "чин", где первое якобы означает защитника и воина, а второе – рабочего и добытчика.

Парламентарий подчеркнул, что понимает стремление авторов законодательной инициативы максимально защитить граждан от последний мобилизации, однако вопросы национальной безопасности России, по его мнению, находятся в приоритете.

Ранее ГД отклонила законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей. Предполагалось, что многодетные семьи с тремя и более детьми будут освобождены от частичной мобилизации. Кроме того, возраст детей могли поднять с 16 до 18 лет, а в случае обучения – до 23 лет.

