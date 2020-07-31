В Великобритании назвали РФ значительной угрозой

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Государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что военное ведомство королевства продолжает считать, что Россия представляет "значительную угрозу", сообщает RT со ссылкой на текст заявления.

"Россия по-прежнему является государством, представляющим для Великобритании значительную угрозу. Отслеживание и реагирование на эту угрозу входят в число главных приоритетов Минобороны", – говорится в сообщении.

Таким образом, Голди отреагировала на обращение члена палаты лордов Джона Андерсона к правительству Британии.

Политик спросил, как правительство оценивает безопасность Балтийского и Северного морей на фоне сообщений о том, что в 2020 году в состав ВМФ РФ примут 40 новых кораблей и судов.

"Министерство обороны отслеживает разработку всех новых российских судов, которые вводятся в строй, и исходя из их боевых возможностей делает соответствующие выводы", – подчеркнула Голди.

26 июля в Кронштадте состоялся парад Военно-морского флота России, приуроченный ко Дню ВМФ. В связи с необходимостью соблюдения правил санитарной безопасности въезд в Кронштадт был ограничен.

Перед началом торжественного мероприятия президент России Владимир Путин поздравил всех с праздником. Он отметил, что Военно-морского флот РФ достойно выполняет самые сложные задачи и безупречно служит отечеству. Глава государства напомнил, что ВМФ находится на страже суверенитета России уже более трех столетий. Также президент сообщил, что в текущем году в состав ВМФ страны будет принято 40 кораблей и судов различных классов.

