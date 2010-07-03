Лавров ожидает визит премьера Малайзии на ВЭФ-2019

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Москва ожидает визит премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада на Восточный экономический форум. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД России Сергея Лаврова.

"Мы ценим наши отношения, господин министр. Президент России и ваш премьер-министр провели очень хорошую встречу в прошлом году. Мы ждем приезда премьер-министра Махатхира Мохаммада во Владивосток в сентябре на Восточный экономический форум", – заявил Лавров на переговорах с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой.

Российский министр во вторник, 30 июля, встретился с руководством Таиланда, в среду по плану должен переговорить с министрами иностранных дел стран-членов АСЕАН. Лавров находится с визитом в Бангкоке 30–31 июля.

В начале июля МИД России сообщал, что форум во Владивостоке посетят Мохамаж, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и премьер-министры Индии и Японии Нарендра Моди и Синдзо Абэ. В этом году состоится пятый по счету Восточный экономический форум. Он пройдет с 4 по 6 сентября.

