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07:54

Лавров ожидает визит премьера Малайзии на ВЭФ-2019

политика

07:54

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Москва ожидает визит премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада на Восточный экономический форум. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД России Сергея Лаврова.

"Мы ценим наши отношения, господин министр. Президент России и ваш премьер-министр провели очень хорошую встречу в прошлом году. Мы ждем приезда премьер-министра Махатхира Мохаммада во Владивосток в сентябре на Восточный экономический форум", – заявил Лавров на переговорах с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой.

Российский министр во вторник, 30 июля, встретился с руководством Таиланда, в среду по плану должен переговорить с министрами иностранных дел стран-членов АСЕАН. Лавров находится с визитом в Бангкоке 30–31 июля.

В начале июля МИД России сообщал, что форум во Владивостоке посетят Мохамаж, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и премьер-министры Индии и Японии Нарендра Моди и Синдзо Абэ. В этом году состоится пятый по счету Восточный экономический форум. Он пройдет с 4 по 6 сентября.

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