Россия и Япония продолжат взаимодействовать по ситуации вокруг КНДР

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Россия и Япония договорились продолжить взаимодействие по вопросу урегулирования проблемы Корейского полуострова. Об этом заявил глава японского МИД Таро Коно.

"Мы договорились продолжить взаимодействие для достижения общей цели Японии и России, которая заключается в денуклеаризации КНДР, а также полного выполнения резолюции Совбеза ООН", – цитирует его слова РИА Новости.

Во вторник, 31 июля, в Москве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы минобороны РФ Сергея Шойгу с японскими коллегами. Стороны обсудили ракетно-ядерную программу КНДР.

Ранее председатель палаты советников (верхней палаты) японского парламента Тюити Датэ заявил, что Япония рассчитывает на более тесное сотрудничество с Россией в деле ядерного разоружения КНДР.

По его словам, чтобы Северо-восточная Азия стала регионом настоящей стабильности и процветания, совершенно необходимо решить проблему ядерного оружия КНДР.

Весной российские власти одобрили решение Пхеньяна о прекращении ядерных и ракетных испытаний. О решении КНДР завершить ядерную программу уже высказались в Госдуме. Депутат, координатор группы дружбы между Госдумой и парламентом Северной Кореи Казбек Тайсаев считает, что России принадлежит важная роль в подготовке решений КНДР, касающихся приостановки ядерных испытаний.