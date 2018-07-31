Мосгоризбирком не обжаловал решение суда о регистрации Балакина кандидатом в мэры Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей
Решение Мосгорсуда, обязывающее зарегистрировать Михаила Балакина кандидатом в мэры Москвы, вступило в силу. Мосгоризбирком не подал жалобу в Верховный суд РФ в установленный срок, сообщает ТАСС.
Действующий депутат Мосгордумы Михаил Балакин, являвшийся основателем обанкротившейся строительной компании "СУ-155", не смог пройти муниципальный фильтр. Три муниципальных депутата, отдавших свои подписи в пользу кандидата, позднее отозвали их.
Мосгорсуд признал незаконным решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации и обязал зарегистрировать Балакина кандидатом от регионального отделения политической партии "Союз горожан" в течение пяти дней.
В Мосгоризбиркоме заявили о своем намерении обжаловать соответствующее решение в Верховном суде РФ. Однако на заседании 26 июля решение об обжаловании принято не было.
Регистрацию на выборах мэра Москвы ранее прошли четыре кандидата: Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ, Илья Свиридов от "Справедливой России" и действующий мэр столицы Сергей Собянин. Выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября.
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