Самолет ВВС США провел разведку у берегов Крыма

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Самолет ВВС США RC-135V, специализирующийся на радиоэлектронной разведке, пролетел вдоль черноморского побережья России. Разведывательный маршрут опубликован в твиттере Aircraft Spots.

По данным в социальной сети, воздушное судно пролетело вдоль побережья Краснодарского края, южных границ Крыма и несколько раз неподалеку от западных районов полуострова. После этого самолет RC-135V вернулся на базу в бухте Суда на Крите.

Ранее сообщалось, что истребители НАТО в начале июня восемь раз сопровождали российские военные самолеты в небе над Балтийским морем.