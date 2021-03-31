В Киеве прокомментировали переговоры Путина, Макрона и Меркель

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Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что никакие решения в отношении Украины не будут приниматься без участия властей страны. Об этом сообщает РИА Новости.
"Лидеры других стран могут упоминать и выражать свои позиции по ситуации в том или ином регионе или в той или иной стране. Офис президента считает, что было бы странно, если бы война в Донбассе выпала из международной повестки дня, тем более в переговорах, где принимает участие российская сторона", – сказала Мендель.
Она также отметила, что Киев продолжит использовать все возможности для стабилизации обстановки в восточной части Украины.
Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы лидеры стран обсудили ситуацию на востоке Украины. Путин выразил серьезную обеспокоенность эскалацией конфликта в Донбассе.
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