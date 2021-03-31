Совфед одобрил закон о президентских сроках

Москва 24/Роман Балаев
Совет Федерации одобрил закон, по которому действующий президент РФ Владимир Путин сможет вновь баллотироваться на пост главы государства.
Ряд положений закона разработан во исполнение поправок к Конституции.
Согласно основному закону, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, не учитывает количества прежних президентских сроков действующего главы государства. Таким образом, нынешний российский лидер может занимать должность президента еще два срока.
Согласно Конституции, на пост главы государства может быть избран российский гражданин не моложе 35 лет. Не менее 25 лет он должен постоянно проживать на территории России, при этом в прошлом не иметь гражданства или вида на жительство другого государства. Исключение действует для россиян, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом".
Одобренный Советом Федерации закон также предполагает возрастной ценз для лица, замещающего должность председателя Центризбиркома. Эту должность может занимать гражданин России от 30 лет. Также Центральная избирательная комиссия РФ может прекратить полномочия члена регионального избиркома досрочно. Для возможно на основании мотивированного представления и с предложением новой кандидатуры.
Согласно новым нормам, избирательные комиссии могут по согласованию с ЦИК сокращать информацию, указанную о кандидатах в бюллетенях для голосования. Предполагается, что количество ящиков для голосования, используемых вне помещений, может быть увеличено.
Документ уточняет нормы закона о выборах депутатов Государственной думы. Так, осужденные за преступления средней тяжести граждане не смогут баллотироваться в нижнюю палату парламента в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости.
Ранее Госдума приняла закон о праве Путина вновь баллотироваться на пост президента. Документ внесли на рассмотрение депутаты нижней палаты парламента Павел Крашенинников, Ольга Савастьянова и член Совфеда Андрей Клишас.
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