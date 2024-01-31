31 января, 21:30Политика
Небензя назвал удары США и их союзников по объектам хуситов в Йемене угрозой всему миру
Фото: ТАСС/AP/Yuki Iwamura
Российская сторона осуждает действия США и их союзников против Йемена, которые предпринимаются без каких-либо санкций со стороны Совета безопасности (СБ) ООН. Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Агрессивные действия США и Великобритании в Красном море напоминают о худших временах варварских и незаконных натовских бомбардировок Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии и Сирии", – передает ТАСС его слова.
Также Небензя указал на использование Западом тезисов о борьбе с терроризмом и праве на самооборону для осуществления ударов по Йемену.
Постпред РФ при ООН добавил, что соответствующие действия США и Великобритании несут прямую угрозу безопасности в международном пространстве.
При этом, по информации телеканала Al Masirah, ВС США и Великобритании наносят удары по объектам мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) на территории Йемена.
Уточняется, что удары наносились по северным районам города Саада. Однако пока данных о жертвах и разрушениях нет.
Ранее хуситы нанесли ракетный удар по американскому кораблю USS Lewis B. Puller в Аденском заливе. По словам Сариа, удар был произведен в ответ на агрессию Америки и Великобритании, а также в связи с "угнетением палестинского народа".
В Белом доме заявили, что США продолжат осуществлять атаки по местам нахождения йеменских мятежников из движения хуситов до тех пор, пока их потенциал не исчерпает себя.
Новости мира: йеменские хуситы нанесли ракетный удар по кораблю ВМС США
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