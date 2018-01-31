Избиркомы и МФЦ начали принимать заявления о голосовании по месту пребывания

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Избиркомы, МФЦ и портал "Госуслуги" с 31 января начали принимать заявки от граждан, желающих проголосовать на выборах президента не по месту регистрации, а по месту фактического пребывания, сообщает ТАСС.
Это первый в истории федеральных выборов случай, когда голосование избирателей пройдет по месту пребывания без открепительных удостоверений. По прогнозам ЦИК, новой возможностью могут воспользоваться миллионы человек.
По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, в вопросе обеспечения мобильности избирателей действует "принцип экстерриториальности", то есть человек может обратиться в любой удобный МФЦ или ТИК, независимо от места регистрации.
Заявление нужно подать не позднее чем за пять дней до выборов. Участковые избирательные комиссии начнут принимать заявления за 20 дней до дня голосования – с 25 февраля и до 12 марта.
Выборы президента России состоятся 18 марта. Шесть выдвинутых кандидатов в президенты России сдали в Центризбирком подписи в свою поддержку. К 10 февраля ЦИК должен проверить их, а по итогам проверки принять решение о регистрации кандидатов. В настоящее время официально зарегистрированы два кандидата: Владимир Жириновский и Павел Грудинин.
Ранее сообщалось, что, по данным ВЦИОМ, почти 74 процента россиян планируют голосовать на выборах президента РФ в марте за Владимира Путина. ВЦИОМ также проводил опрос о количестве людей, которые примут участие в выборах президента РФ. По результатам опроса, на выборы планируют прийти 67 процентов опрошенных.
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