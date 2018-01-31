Трампа в третий раз выдвинули на Нобелевскую премию мира

31 января 2018, 18:35
Фото: PA Images/ТАСС/Douluery Plivier
Президента США Дональда Трампа в третий раз подряд выдвинули на Нобелевскую премию мира, сообщает норвежское издание Nettavisen. Об этом заявил директор Института исследования проблем мира Хенрик Урдаль.
По его словам, американского президента номинировали с той же формулировкой, что и в прошлом году – за приверженность идеологии "борьбы за мир с помощью силы". Другая заслуга Трампа – якобы планируемое возрождение Стратегической оборонной инициативы США, предполагающей создание орбитального "сверхсекретного оружия, способного нейтрализовать ядерные арсеналы".
Как правило, список номинантов на премию не разглашается. Документы обнародуют только по прошествии 50 лет после вручения наград. Между тем каждый год информация о номинировании того или иного кандидата попадает в СМИ.
31 января стало известно, что на Нобелевскую премию мира выдвинули экс-сотрудника спецслужба США Эдварда Сноудена и курдское ополчение "пешмерга". Парламентарий от Социалистической левой партии Норвегии Петтер Эйде номинировал на награду сотрудницу российской "Новой газеты" Елену Милашину, основательницу правозащитного центра "Мемориал" Светлану Ганнушкину и представительницу российской правозащитной группы "Комитет по предотвращению пыток" Ольгу Садовскую.
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