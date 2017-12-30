Заявление об "уязвимости" Крымского моста назвали абсурдным

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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил, что украинские власти могут делать только враждебные заявления. Так он отреагировал на слова экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, по мнению которого Крымский мост уязвим для ударов ракет.

По словам Швыткина, подобные заявления не красят в прошлом руководителя такого ранга военного ведомства, поскольку мост в первую очередь служит для улучшения качества жизни мирных граждан.

Также он подчеркнул, что мост находится в надежных руках. "У нас достаточно сил и средств, которые уже сейчас обеспечивают безопасность данного объекта. В случае возникновения какой-либо угрозы последует адекватный ответ", – цитирует его RT.

Также Швыткин посоветовал силовикам на Украине разобраться с внутренними проблемами, а не вести агрессивную политику в отношении других государств.

В свою очередь депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара считает заявление украинского генерала враждебным и в то же время абсурдным.

Ранее Игорь Романенко заявил, что Керченский мост с военной точки зрения достаточно уязвим для ударов авиации, а также ракет наземного и морского базирования.

По его словам, мост может нести угрозу для Украины, при этом он очень важен для России, так как поспособствует экономическому росту Крыма.