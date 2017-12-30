Пентагон отверг обвинения в поддержке боевиков ИГ

30 декабря, 09:59
Фото: ТАСС/DPA/Tina-Jane Krohn
Пентагон отверг обвинения в поддержке запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", назвав их абсурдными.
"Мы не готовим ИГ. Мы работаем с партнерами над уничтожением или поимкой боевиков ИГ", – цитирует РИА Новости официального представителя американского ведомства Ребекку Риберих.
По словам Риберих, обвинениям в адрес США нет никаких подтверждений. Кроме того, она подчеркнула, что коалиция не доверяет "нелепым заявлениям российских чиновников, которые в прошлом были обескураживающе неточными".
Ранее сообщалось, что 27 декабря боевики выпустили несколько ракет по международному аэропорту Латакии и пункту базирования группировки российских ВКС в Хмеймиме. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что эта атака была невозможна без участия Штатов.
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