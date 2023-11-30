Россиянам показали дом Шойгу в Красноярске, где он жил в конце 1980-х

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Министр обороны России Сергей Шойгу вместе с семьей несколько лет жил в квартире в центре Красноярска, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на портал NGS24.RU.

Шойгу в конце 1980-х – начале 1990-х годов жил в квартире в 10-этажном доме на улице Урицкого рядом с Центральным парком города. Многоэтажный дом построили по заказу местного краевого комитета КПСС в конце 1970-х годов. Квартиры получили местные партийные деятели, узнали журналисты.

По информации соседа Шойгу пенсионера Алексея Балякина, нынешний министр обороны получил квартиру в 34 года в должности инспектора Красноярского крайкома КПСС.

"Сергей был очень скромным, выдержанным соседом. Не то что сейчас, тут уже другого уровня люди живут. Я лично знал его еще по Ачинску, он там мастером работал по распределению, а через три месяца стал прорабом", – рассказал он.

Он сказал, что тогда они редко встречались с Шойгу, так как много работали и постоянно были заняты. По мнению пенсионера, сейчас дом назвать элитным не получится, хотя с прежних времен здесь осталось лишь 12 человек.

"Поселилась молодежь, ведут себя как хотят. Позволяют себе ненужные дела. Все слышно, что над тобой делают, что под тобой делают. Стариков не признают. Никто не знакомится, проходят мимо", – пожаловался он.

В 1990-х годах семья Шойгу приватизировала эту квартиру. По словам нынешней владелицы квартиры, в выписках предыдущим собственником числилась Ирина Шойгу.

Ранее министр заявил, что все флоты Вооруженных сил РФ и Каспийская флотилия будут подчиняться непосредственно главнокомандующему Военно-морского флота (ВМФ) РФ. По словам главы военного ведомства, работа по данному направлению уже завершается.

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