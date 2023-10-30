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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшую неделю потеряли в Запорожской области 13 танков, 14 боевых бронемашин и 9 БМП, а также 746 человек убитыми. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Враг не оставляет попыток атаковать позиции обороны наших войск в районах населенных пунктов Копани, Работино, Новопрокоповка и Вербовое, использует при этом тактику волнообразного выдвижения, при активной поддержке огнем танков и артиллерии", – сказал он.

Подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) занимают более выгодные позиции на всех участках линии соприкосновения и находятся в активной обороне. При огневой поддержке артиллерии и авиации с 23 октября они отразили более 11 атак противника, уничтожив в том числе несколько немецких танков "Леопард".

При этом ВСУ продолжают удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Запорожья, активно используя РСЗО западного образца, артиллерию и БПЛА различных типов.

Ранее ФСБ России задержала в Запорожской области представителей трех агентурных групп, которых контролировало Главное управление разведки Минобороны Украины. Члены трех агентурных групп собирали разведывательные данные с помощью информационных ресурсов, а также оказывали психологическое давление на жителей региона.

До этого подразделение Новороссийского гвардейского горного соединения Военно-воздушных сил (ВДВ) совместно с силами спецназа остановили колонну украинской техники. ВСУ продвигались в составе двух танков и бронемашины на запорожском направлении, в районе населенного пункта Вербовое.

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