Сальдо видит задачу властей новых регионов в быстрой интеграции людей в Россию

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Перед властями новых регионов России стоит задача помочь жителям как можно быстрее интегрироваться в правовое и экономическое пространство РФ. Так считает губернатор Херсонщины Владимир Сальдо. Его слова передает ТАСС.

Сальдо подчеркнул, что эта интеграция сможет показать остальным, насколько сильнее, мощнее и перспективнее жизнь в России.

"Главная задача наша, чтобы живущие на территории Херсонской области люди и наши соседи из Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республик быстро интегрировались в Российскую Федерацию", – сказал Сальдо журналистам на торжествах ко Дню воссоединения новых регионов с Россией.

Помимо этого, губернатор Херсонской области отметил, что украинская пропаганда утверждает обратное.

"Рассказывает, что тут чуть ли не медведи по улицам ходят и ничего не делается. Но правда найдет свое место", – подчеркнул Сальдо.

Ранее Владимир Сальдо заявил, что основные мероприятия по интеграции Херсонской области в составе России завершены. Он уточнил, что речь идет о мероприятиях по интеграции региона в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы, а также в систему органов государственной власти РФ.