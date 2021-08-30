В МИД считают, что США ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом

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Настоящая охота за гражданами России ведется в третьих странах для последующей экстрадиции в США, считают в МИД РФ. Об этом заявил уполномоченный российского дипведомства по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев в интервью РИА Новости.

Как объяснил спикер, число подобных случаев за рубежом с 2008 года уже превышает 50. Их количество продолжает увеличиваться, утверждает Лукьянцев.

Он также отмечает, что на граждан РФ оказывается сильнейшее воздействие и давление со стороны американских правоохранительных органов. Чаще всего от россиян пытаются добиться признания вины и сотрудничества со следствием для смягчения наказания.

"В то же время многие наши соотечественники отказываются признавать вину, поскольку те обвинения, которые выдвигаются в их адрес, носят необоснованный характер", – сказал Лукьянцев.

На россиян оказываются и другие методы воздействия, продолжил представитель МИД РФ. В их числе – несвоевременное предоставление квалифицированной медицинской помощи или полный отказ от нее.

К наиболее вопиющим случаям Лукьянцев отнес дела гражданского летчика Константина Ярошенко, Романа Селезнева, Виктора Бута и Марии Бутиной.

"Ситуация с Виктором Бутом является наиболее резонансной и, что называется, на слуху. Он в свое время был осужден на 25 лет судебной системой США, мы считаем эту ситуацию абсолютно нетерпимой и последовательно добиваемся его возвращения на территорию РФ", – добавил сотрудник МИД.

Виктор Бут был арестован в Таиланде и впоследствии экстрадирован в США, несмотря на протест российской стороны. В Америке суд присяжных единогласно признал его виновным, а обвинение потребовало пожизненного заключения.

В результате суд Нью-Йорка приговорил Бута к 25 годам тюремного заключения. Сам Бут отвергает обвинения в свой адрес по всем пунктам.