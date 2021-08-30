В МИД считают, что США ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Настоящая охота за гражданами России ведется в третьих странах для последующей экстрадиции в США, считают в МИД РФ. Об этом заявил уполномоченный российского дипведомства по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев в интервью РИА Новости.
Как объяснил спикер, число подобных случаев за рубежом с 2008 года уже превышает 50. Их количество продолжает увеличиваться, утверждает Лукьянцев.
Он также отмечает, что на граждан РФ оказывается сильнейшее воздействие и давление со стороны американских правоохранительных органов. Чаще всего от россиян пытаются добиться признания вины и сотрудничества со следствием для смягчения наказания.
"В то же время многие наши соотечественники отказываются признавать вину, поскольку те обвинения, которые выдвигаются в их адрес, носят необоснованный характер", – сказал Лукьянцев.
На россиян оказываются и другие методы воздействия, продолжил представитель МИД РФ. В их числе – несвоевременное предоставление квалифицированной медицинской помощи или полный отказ от нее.
К наиболее вопиющим случаям Лукьянцев отнес дела гражданского летчика Константина Ярошенко, Романа Селезнева, Виктора Бута и Марии Бутиной.
"Ситуация с Виктором Бутом является наиболее резонансной и, что называется, на слуху. Он в свое время был осужден на 25 лет судебной системой США, мы считаем эту ситуацию абсолютно нетерпимой и последовательно добиваемся его возвращения на территорию РФ", – добавил сотрудник МИД.
Виктор Бут был арестован в Таиланде и впоследствии экстрадирован в США, несмотря на протест российской стороны. В Америке суд присяжных единогласно признал его виновным, а обвинение потребовало пожизненного заключения.
В результате суд Нью-Йорка приговорил Бута к 25 годам тюремного заключения. Сам Бут отвергает обвинения в свой адрес по всем пунктам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: