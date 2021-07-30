Тестирование онлайн-голосования проходит в круглосуточном режиме без сбоев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 120 тысяч бюллетеней выдано москвичам в ходе тестового онлайн-голосования, процесс проверки продолжается уже более суток без сбоев. Об этом сообщается в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

"В ходе тестового онлайн-голосования выдано уже больше 123 тысяч бюллетеней. По первому вопросу принято 119 тысяч бюллетеней, по второму – 116 тысяч. Если вы еще не приняли участие, лучше сделать это прямо сейчас", – говорится в сообщении.

Уточняется, что жителям столицы предлагается определить профессии, работники которых должны пройти обязательную вакцинацию от COVID-19, а также ответить на вопрос, развитие инфраструктуры какого типа транспорта заслуживает приоритета: личного или общественного.

Тестирование системы началось в четверг в 08:00 и продолжится до 20:00 пятницы, 30 июля. Принять в нем участие могут все желающие старше 18 лет, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru.

Ранее портал мэра и правительства Москвы подготовил спецпроект об электронном голосовании.

В новом разделе все желающие могут узнать, как принять участие в выборах онлайн, а также какие технологии гарантируют безопасность такого вида голосования и каким образом обеспечивается его анонимность.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.