Эксперт оценил решение ВТО из-за спора России и Украины по вагонам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россия должна использовать ВТО как организацию и орган урегулирования споров для защиты национальных производителей от протекционизма. Такое мнение высказал главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик.

"Каждое решение такого рода, которое выносится со стороны ВТО, может быть оспорено, есть определенная процедура, но, как правило, такого рода вердикты остаются в силе, и в конечном итоге это еще один аргумент в пользу того, что Россия должна использовать ВТО как организацию и орган урегулирования споров для защиты национальных производителей от протекционизма, от дискриминации", – сказал он в беседе с RT, комментируя заявление Минэкономразвития о выигрыше Россией спора в ВТО с Украиной по железнодорожным вагонам и стрелочным переводам.

Лисоволик отметил, что победа России в данном споре – важный прецедент. Специалист уверен, что за этим последуют и другие выигранные споры.

Ранее стало известно, что Россия выиграла спор в ВТО с Украиной касательно ограничений импорта вагонов и стрелочных переводов. Об этом рассказал директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков.

По заявлению Киева, с 2013 года Россия ограничивает поставки вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов и других комплектующих из Украины. Такие действия обвиняющая сторона посчитала необоснованными, но ВТО приняла решение в пользу России.

До этого арбитраж ВТО удовлетворил большинство требований Москвы по иску к Киеву, по поводу пошлин на нитрат аммония российского производства.