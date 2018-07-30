Москва выиграла у Киева спор в ВТО по импорту вагонов и стрелочных переводов

Россия выиграла спор в ВТО с Украиной касательно ограничений импорта вагонов и стрелочных переводов. Об этом рассказал директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков, передает РИА Новости.
По заявлению Киева, с 2013 года Россия ограничивает поставки вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов и других комплектующих из Украины. Такие действия обвиняющая сторона посчитала необоснованными, но ВТО приняла решение в пользу России.
Ранее сообщалось, что арбитраж ВТО удовлетворил большинство требований Москвы по иску к Киеву, по поводу пошлин на нитрат аммония российского производства. Киев вызвал претензию России после того, как стал использовать несправедливую методику энергокорректировок, занижая внутренние цены на газ, который российские компании приобретали для производства нитрата аммония.
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