Эксперт оценил заявление о необходимости "своего Мюллера" в Европе

30 июля, 14:47
Фото: ТАСС/ABACA/Douliery Olivier
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер оценил заявление лидера фракции либералов в Европарламенте, что Европе нужен специальный человек для расследования российских "атак".
Глава фракции либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт заявил, что Европе нужен такой специалист, как спецпрокурор США Роберт Мюллер.
"Только Прибалтике интересно считать российский вектор ответственным за политическую конфигурацию в европейских странах. Если тема станет актуальной, то, возможно, в Литве и Латвии начнут проводить расследования и попытаются запретить русский язык", – прокомментировал слова Верхофстадта эксперт в беседе с RT.
Брутер также отметил, что в других странах вряд ли пойдут на такие меры.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил спецпрокурора страны в наличии конфликта интересов. Глава государства попросил его сознаться в преследовании личной выгоды при расследовании предполагаемого вмешательства России в американские выборы.
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