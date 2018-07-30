Эксперт оценил заявление о необходимости "своего Мюллера" в Европе

Фото: ТАСС/ABACA/Douliery Olivier

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер оценил заявление лидера фракции либералов в Европарламенте, что Европе нужен специальный человек для расследования российских "атак".

Глава фракции либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт заявил, что Европе нужен такой специалист, как спецпрокурор США Роберт Мюллер.

"Только Прибалтике интересно считать российский вектор ответственным за политическую конфигурацию в европейских странах. Если тема станет актуальной, то, возможно, в Литве и Латвии начнут проводить расследования и попытаются запретить русский язык", – прокомментировал слова Верхофстадта эксперт в беседе с RT.

Брутер также отметил, что в других странах вряд ли пойдут на такие меры.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил спецпрокурора страны в наличии конфликта интересов. Глава государства попросил его сознаться в преследовании личной выгоды при расследовании предполагаемого вмешательства России в американские выборы.