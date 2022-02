Трамп обвинил спецпрокурора Мюллера в конфликте интересов

Президент США Дональд Трамп обвинил спецпрокурора страны Роберта Мюллера в конфликте интересов. Американский лидер призвал спецпрокурора сознаться, что он лично заинтересован в расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы в США. Об этом Трамп написал в своем микроблоге в Twitter.

"Собирается ли Роберт Мюллер когда-нибудь заявить о наличии конфликта интересов", – осведомился президент США в своем твите. Трамп напомнил, что у него были "очень неприятные, полные споров деловые отношения" с Мюллером, которому американский лидер " отказал в должности директора ФБР".

Is Robert Mueller ever going to release his conflicts of interest with respect to President Trump, including the fact that we had a very nasty & contentious business relationship, I turned him down to head the FBI (one day before appointment as S.C.) & Comey is his close friend..