Трамп обвинил спецпрокурора Мюллера в конфликте интересов

30 июля, 10:11
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Президент США Дональд Трамп обвинил спецпрокурора страны Роберта Мюллера в конфликте интересов. Американский лидер призвал спецпрокурора сознаться, что он лично заинтересован в расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы в США. Об этом Трамп написал в своем микроблоге в Twitter.
"Собирается ли Роберт Мюллер когда-нибудь заявить о наличии конфликта интересов", – осведомился президент США в своем твите. Трамп напомнил, что у него были "очень неприятные, полные споров деловые отношения" с Мюллером, которому американский лидер " отказал в должности директора ФБР".
Is Robert Mueller ever going to release his conflicts of interest with respect to President Trump, including the fact that we had a very nasty & contentious business relationship, I turned him down to head the FBI (one day before appointment as S.C.) & Comey is his close friend..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июля 2018 г.
Мюллер занял пост спецпрокурора после того, как Трамп отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми. По данным The Washington Post, документы, составленные в период пребывания Коми на посту главы ФБР, сейчас используются в расследовании Мюллера.
Роберт Мюллер занимается расследованием приписываемого Москве вмешательства в президентские выборы 2016 года в США. Сам Трамп и его окружение неоднократно отвергали эти подозрения.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: