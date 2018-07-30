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30 июля, 10:11

Трамп обвинил спецпрокурора Мюллера в конфликте интересов

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент США Дональд Трамп обвинил спецпрокурора страны Роберта Мюллера в конфликте интересов. Американский лидер призвал спецпрокурора сознаться, что он лично заинтересован в расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы в США. Об этом Трамп написал в своем микроблоге в Twitter.

"Собирается ли Роберт Мюллер когда-нибудь заявить о наличии конфликта интересов", – осведомился президент США в своем твите. Трамп напомнил, что у него были "очень неприятные, полные споров деловые отношения" с Мюллером, которому американский лидер " отказал в должности директора ФБР".

Мюллер занял пост спецпрокурора после того, как Трамп отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми. По данным The Washington Post, документы, составленные в период пребывания Коми на посту главы ФБР, сейчас используются в расследовании Мюллера.

Роберт Мюллер занимается расследованием приписываемого Москве вмешательства в президентские выборы 2016 года в США. Сам Трамп и его окружение неоднократно отвергали эти подозрения.

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