В ОБСЕ ждут приглашения Киева для визита в Крым

Фото: ТАСС/Zuma/Sopa Images/Omar Marques

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не планирует посылать миссию в Крым, но уже определила условия для подобной работы, заявили в пресс-службе Организации.

"Мы получили вопрос в пятницу от журналиста, который спросил, при каких условиях мы можем сделать такую миссию. Я объяснил, что только тогда, когда у нас будет, во-первых, приглашение от властей Украины и если будет соблюдено условие нашей свободной работы", – цитирует представителя организации РИА Новости.

Ранее сообщалось, что делегация ОБСЕ может приехать в Крым, чтобы проверить соблюдение прав человека в регионе. Уже тогда говорилось, что для этого потребуется приглашение от Киева и крымских властей.