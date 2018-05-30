Лавров назвал печальной модой обвинения российских спецслужб в убийстве Бабченко‍

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Сергей Лавров назвал обвинения российских спецслужб в убийстве Аркадия Бабченко со стороны Киева продолжением курса на русофобию. Об этом он заявил во время "Примаковских чтений" в Москве, сообщает ТАСС.

"Очередная трагедия в Киеве – Аркадий Бабченко был убит в подъезде собственного дома, и уже премьер-министр украинского правительства (Владимир Гройсман – ред.) заявляет о том, что это сделали российские спецслужбы", – сказал Лавров.

По словам министра, это очень "печальная мода", которую задают авторы такого рода ведения международных дел. Он подчеркнул, что Украина нужна "западным кураторам" для того, чтобы продвигать русофобские взгляды и создавать неудобную ситуацию для нашей страны.

Аркадия Бабченко застрелили тремя выстрелами в спину 29 мая на пороге его квартиры на улице Никольско-Слободская в Киеве. По дороге в больницу журналист скончался. Спецлужбы составили фоторобот предполагаемого исполнителя убийства. Фоторобот также опубликован в. На снимке, опубликованном в Twitter МВД Украины, изображен мужчина в возрасте 40–45 лет с седой бородой и в бейсболке.

Российские следователи также возбудили уголовное дело по факту убийства Бабченко и потребовали от Украины объективного расследования.

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