Кирби устроил перепалку с журналистом Al Jazeera на брифинге Белого дома – СМИ

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Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби устроил перепалку с журналистом Al Jazeera Кимберли Халкетт в ходе брифинга. Об этом пишет RT со ссылкой на Fox News.

По данным СМИ, ссора вспыхнула из-за дискуссии о действиях Вашингтона в Ближневосточном регионе. Представитель издания спросила Кирби о том, мог ли президент США Джо Байден поручить ударить по хуситам в Йемене без одобрения конгресса. На это координатор Совета нацбезопасности ответил, что американский лидер имеет на это право в соответствии с конституцией.

"Кирби был явно раздражен, когда Халкетт продолжила и заявила, что американский народ "недоволен" действиями Байдена", – говорится в сообщении телеканала.

Потом Халкетт спросила, учитывает ли Байден свой рейтинг при рассмотрении стратегии действий в регионе. После этого вопроса обстановка еще больше накалилась, пишет издание. Кирби якобы перебил журналиста и указал, что американский лидер "не учитывает политический календарь", когда занимается защитой армии США. Он назвал любое подобное предположение оскорбительным.

Накануне стало известно, что хуситы осуществили ракетный удар по кораблю США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе. Как уточнил представитель движения "Ансар Аллах" Яхья Сари, атака была произведена в ответ на агрессию Вашингтона и Лондона, а также в связи с "угнетением палестинского народа".