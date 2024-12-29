MWM: первый полк ВС России с ЗРК С-500 угрожает важнейшим самолетам НАТО

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Зенитно-ракетные комплексы С-500 "Прометей" в составе нового российского полка представляют угрозу для самолетов-заправщиков, которые обеспечивают операции ВВС НАТО. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.

"В силу очень большой дальности поражения система представляет собой серьезную угрозу для заправщиков и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, которые имеют жизненно важное значение для <...> Военно-воздушных сил НАТО", – указано в материале.

Журнал отмечает, что формирование первого полка с новыми системами стало важным этапом в обеспечении защиты РФ от угроз в космическом пространстве. В материале указано, что С-500 способен поражать гораздо более быстрые цели на больших высотах, нежели комплекс С-400. Кроме того, авторы отмечают высокий уровень мобильности системы, признавая ее уникальность.

Ранее политолог Андрей Клинцевич поставил Россию на первое место по комплексам ПВО. Он отметил, что С-500, встающий на дежурство, имеет дальность пуска 500 километров, в то время как американская система ПВО Patriot имеет дальность лишь 130 километров. По его мнению, такое превосходство России в сфере ПВО пугает Запад.