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Основными для страны событиями этого года стали саммит "Россия – Африка", расширение БРИКС и снятие ограничительных мер с КНДР. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на писателя и офицера Росгвардии Захара Прилепина.

По его словам, смена ориентира на Восток является важным событием для России. Кроме того, по словам Прилепина, РФ давно было пора отсоединиться от Запада.

"Мы отцепились от Западной Европы, где нас не уважают и диктуют свои законы, и переориентировались на остальной мир. Надеюсь, эта работа продлится и далее", – подчеркнул он.

Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что Россия стала крупнейшей экономикой Европы и уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место в мире. Он также отметил, что экономики глобального Севера – США, Япония и ЕС – понемногу теряют свою роль в мире и значимость.

