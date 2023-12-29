В кабмине ФРГ заявили, что ЕС сможет финансировать Украину без Венгрии

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Евросоюз сможет оказывать финансовую помощь Украине, даже если Венгрия будет против. Такое заявление сделал представитель правительства Германии Кристиан Вагнер.

"Вы знаете, что мы в очередной раз расширили нашу двустороннюю помощь и планируем в следующем году оказать военную поддержку на сумму восемь миллиардов евро. ЕС также продолжит оказывать поддержку Украине в любом случае", – приводит его слова РИА Новости.

Вагнер заявил, что в начале следующего года Германия продолжит активно продвигать передачу помощи Украине в рамках Евросоюза, несмотря на то, что прошлая попытка на саммите ЕС в середине декабря не увенчалась успехом из-за противодействия Венгрии.

Он также уточнил, что и без Венгрии ЕС сможет действовать в вопросе поддержки Киева, однако подобное потребует дальнейших консультаций в Брюсселе.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро. Он заявил, что к этому вопросу вернутся в следующем году на саммите ЕС.

Он также рассказал, что его "уже тошнит" от попыток Брюсселя навязать стране свои решения, которые Будапешт считает ошибочными. По его словам, жители Венгрии уже устали от таких действий Евросоюза, в том числе – по Украине.

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