На Украине заочно вынесли приговор сенатору от Крыма Ковитиди

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Сенатора от Крыма заочно приговорили на Украине к 11 годам лишения свободы по обвинению в коллаборационизме и оправдании действий РФ. Об этом сообщила пресс-служба украинской прокуратуры.

В публикации не уточняется имя осужденного, но сказано, что он занимает должность сенатора с 2014 года, а в 2019 году был повторно назначен на данный пост.

Должность сенатора от исполнительной власти Крыма с апреля 2014 года занимает Ольга Ковитиди. С мая 2014 года по апрель 2020 года она являлась членом комитета СФ по обороне и безопасности, а после – по конституционному законодательству и государственному строительству.

Отмечается, что на рассмотрении находится также обвинение Ковитиди в госизмене.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения заместителю командующего Центрального военного округа (ЦВО) России Евгению Поплавскому. Его обвиняют в отдаче приказов о совершении действий, которые направлены на нарушение законов и обычаев войны.



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