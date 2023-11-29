В Чехии задержан подозреваемый в подготовке убийства лидера сикхов

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Власти Чехии по требованию США арестовали гражданина Индии, которого обвиняют в подготовке заказного убийства лидера сикхских сепаратистов. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

Прокуратура Нью-Йорка уже предъявила обвинения 52-летнему Нихилу Гупте, поэтому сейчас он ждет экстрадиции в США.

"Подзащитный сговаривался из Индии убить в Нью-Йорке гражданина США индийского происхождения, который публично выступал за создание суверенного государства для сикхов – этнорелигиозного меньшинства в Индии", – уточнил прокурор Дэмиан Уильямс.

Кроме того, власти США предположили, что руководил заговором якобы "индийский правительственный чиновник", который значится в деле как СС-1. Отмечается, что он потребовал от Гупты нанять киллера за 100 тысяч долларов для убийства лидера сикхских сепаратистов. В результате наемник оказался сотрудником полиции под прикрытием.

Мужчине по совокупности обвинений может грозить до 10 лет лишения свободы.

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