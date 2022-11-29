Первая партия российских удобрений отправилась из Нидерландов в Африку – ООН

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Из порта Нидерландов вышел первый корабль с российскими удобрениями, судно направится в Африку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

"Первая партия, содержащая 20 тысяч тонн удобрений, покинула сегодня Нидерланды на сухогрузе MV Greenwich, который доставит их в Малави через Мозамбик", – говорится в сообщении.

Отмечается, что поставка стала первой из запланированной серии в африканские государства, которые будут проведены в ближайшие месяцы.

До этого Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к расширению экспорта удобрений и работе абсолютно со всеми партнерами в этой области. Глава государства подчеркнул, что от действий некоторых стран страдают только мировые рынки.

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