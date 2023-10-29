Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины

Фото: Министерство обороны РФ

Сигналы тревоги звучат в нескольких регионах Украины, в том числе в Киевской области. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению жителей.

Воздушная тревога звучит в Винницкой, Киевской, Хмельницкой и Черкасской областях. В Киеве предупреждение об угрозе с воздуха не объявлялось.

Также она продолжает действовать в Кировоградской и Николаевской областях, а также в подконтрольных украинским властям районам Херсонской области.

Утром 29 октября сообщалось о нескольких взрывах в подконтрольном Украине городе Херсон. Информацию подтвердил глава назначенной киевскими властями городской администрации Роман Мрочко.

Чуть раньше украинская пресса также писала о взрывах в Хмельницкой области Украины. По словам замглавы областной администрации Сергея Тюрина, в регионе работали системы противовоздушной обороны.