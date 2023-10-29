Медведев в ответ на слова Маска про Иран и США с иронией напомнил об угрозе от РФ

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова американского предпринимателя Илона Маска про военные базы США и Иран с иронией призвал не забывать и об "угрозе" от российской стороны. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Днем ранее Маск опубликовал мем, в котором высмеивается размещение военных баз США вокруг территории Ирана. Согласно шутке, Иран якобы хочет войны, так как "разместил свою страну" близко к американским военным базам.

"Точно! Но ведь есть еще и россияне, которые представляют угрозу для всего в мире! Не забывайте!" – пошутил Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ ответил на слова главы МИД Яна Липавского о "возвращении Крыма Украине". На это Медведев предложил Чехии вернуть Судеты Германии.