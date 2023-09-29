Около 93 тыс вынужденных переселенцев выехали из Карабаха в Армению

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Около 93 тысяч вынужденных переселенцев въехали в Армению из Нагорного Карабаха. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра республики Назели Багдасарян.

Она подчеркнула, что эти данные актуальны на 16:00 (15:00 по московскому времени. – Прим. ред.).

Всего в Нагорном Карабахе до начала военных действий 19 сентября проживали 120 тысяч человек.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. На следующий день Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования.

Отмечается, что указ касается действий, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года. Согласно документу, все государственные учреждения и организации, которые находятся в их ведомственном подчинении, будут распущены до 1 января 2024 года.

МИД РФ опроверг заявления Армении о влиянии РФ на протесты