29 сентября, 15:41Политика
Около 93 тыс вынужденных переселенцев выехали из Карабаха в Армению
Фото: ТАСС/Александр Патрин
Около 93 тысяч вынужденных переселенцев въехали в Армению из Нагорного Карабаха. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра республики Назели Багдасарян.
Она подчеркнула, что эти данные актуальны на 16:00 (15:00 по московскому времени. – Прим. ред.).
Всего в Нагорном Карабахе до начала военных действий 19 сентября проживали 120 тысяч человек.
19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. На следующий день Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий.
28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования.
Отмечается, что указ касается действий, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года. Согласно документу, все государственные учреждения и организации, которые находятся в их ведомственном подчинении, будут распущены до 1 января 2024 года.
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