Финляндия заключит секретные контракты с землевладельцами у границы РФ – СМИ

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Финское министерство обороны начало подписывать секретные контракты с владельцами земли недалеко от границы с Россией. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на финские СМИ.

"Десятки землевладельцев за последние полтора года подписали секретное соглашение о землепользовании, позволяющее строить фортификационные сооружения на их территории с предварительным уведомлением за 24 часа", – говорится в сообщении Helsingin Sanomat.

Согласно данным СМИ, после подписания владельцам выплатили 750 евро (по текущему курсу 77 594 рубля). Контракт даст армейским подразделениям возможность возвести оборонительные сооружения на территории.

В материале указывается, что срок действия договора составит 20 лет. Во время старта строительства владельцам сообщат об этом через электронную почту, телефон или с помощью письма.

Днем ранее СМИ писали, что финские власти начали усиленно контролировать КПП "Нейден", который граничит с Норвегией. С помощью этого Хельсинки планируют предотвратить въезд в страну российских автомобилей, которые едут транзитом через соседнее государство.