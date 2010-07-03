Эксперт объяснил, почему Лукашенко напрасно решил подружиться с США

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Экс-депутат белорусского Совета Республики Александр Зимовский прокомментировал ИА "НСН" переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Эксперт объяснил, почему Лукашенко не сможет по-настоящему наладить белорусско-американские отношения.

По словам Зимовского, визит Болтона в Белоруссию не вызвал никакой реакции со стороны Москвы, так как, согласно официальной позиции российских властей, контакты Лукашенко с Западом и США – это суверенное право Белоруссии. "Что касается предложения начать отношения "с чистого листа", думаю, стороны эту тему понимают по-разному", – отметил эксперт.

"Для американцев отношения "с чистого листа" будут начинаться без Лукашенко, а ему, конечно же, хотелось бы, чтобы первым шагом его исключили из санкционного списка", – констатировал собеседник агентства. Зимовский напомнил, что два месяца назад Дональд Трамп продлил персональные санкции против президента Белоруссии и десяти белорусских чиновников.

По мнению эксперта, помимо персональных санкций, у Вашингтона есть еще один серьезный рычаг давления на Минск: под санкциями находится крупнейший белорусский агрегатор валютных поступлений – концерн "Белнефтехим". "Американцы раз в полгода–год эти санкции приостанавливают, держа предприятие и всю страну на крючке", – рассказал Зимовский, добавив, что сейчас в Минске ждут, продлят или нет американские санкции против "Белнефтехима". "Я думаю, об этом было много разговоров на встрече Лукашенко с Болтоном", – предположил собеседник агентства.

Кроме того, Зимовский не исключил, что в России будут даже рады повороту Минска на Запад. "Если американцы желают взять на себя бремя кормления Белоруссии, финансового донорства – думаю, не будет больших возражений на этот счет", – подытожил эксперт.

В декабре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова полностью выполнить договор 1999 года о создании Союзного государства России и Белоруссии. Этот документ предусматривает создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда и Счетной палаты.

Александр Лукашенко выступил против рубля в качестве единой валюты Союзного государства. По мнению белорусского лидера, выпуском единой валюты должен заниматься "эмиссионный центр, созданный на равных условиях". При этом он согласился, чтобы эмиссионный центр находился на российской территории, например, в Санкт-Петербурге.