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В мире

29 июня 2018, 20:03

Канада с 1 июля вводит пошлины на некоторые американские товары

политика экономика за рубежом

фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Justin Tang

Канада с 1 июля вводит ответные пошлины на некоторые американские товары на общую сумму около 12,6 миллиарда долларов США, сообщает ТАСС.

Речь идет о добавочных импортных пошлинах на сталь, алюминий и другую продукцию из США. Это станет соразмерным и пропорциональным ответом на пошлины, введенные Штатами.

В конце марта в Белый дом вел 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий для Евросоюза, Канады и Мексики. В июне Дональд Трамп заявил о введении пошлин в 20% на автомобили из ЕС.

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что из-за политики Трампа отношения между странами Запада находятся под огромным давлением. Он призвал ЕС готовиться к "наихудшим сценариям".

Россия, в свою очередь, подала иск во Всемирную торговую организацию. Об этом заявил глава министерства экономического развития РФ Максим Орешкин.

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