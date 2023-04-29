Сотрудники школы при посольстве РФ в Польше начали покидать здание

Фото: ТАСС/Алексей Витвицкий

Сотрудники школы при посольстве России в Польше покидают здание по требованиям польских властей. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в момент вторжения в школе находились 29 человек, среди которых были дети. Польские власти призвали их покинуть здание до 19:00 по мск.

Сотрудники учебного учреждения покидают здание школы под марш "Прощание славянки" и песню "Катюша", указано в сообщении. При этом, на территории школы останутся польские судебные исполнители, они продолжат описывать имущество и помещения.

Ранее в МИД РФ заявляли, что вторжение в школу повлечет за собой жесткий ответ от Москвы. Ведомство указало, что этот случай продемонстрировал посягательство на дипломатическую недвижимость РФ.

Утром 29 апреля власти Варшавы и сотрудники правоохранительных органов ворвались в здание школы. Оперативные ведомства выломали двери, сломали калитку учебного заведения и заблокировали ворота.

