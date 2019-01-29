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20:04

Премьер Японии назвал условие для создания американских баз на Курилах

политика

20:04

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Фото: ТАСС/AP/ Koji Sasahara

В случае передачи части южных Курильских островов Японии, размещение на них военных баз США будет возможно только при согласии Токио. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Хотя согласно Договору о безопасности между США и Японией военные США имеют право использовать земли и мощности на территории Японии. Правительство Японии должно дать согласие на то, где именно будут размещены базы", – сказал он в комментарии информационному агентству Kyodo.

Японские журналисты задавали ему вопросы о переговорах с РФ на эту тему, однако он уклонился от ответов. Абэ отметил, что комментарии "могут негативно повлиять на ход переговоров".

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заключению мирного договора между странами препятствует поддержка Японией антироссийских санкций.

политика

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