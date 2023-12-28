28 декабря, 15:58Политика
Китайская Shandong Odes попала в украинский список "спонсоров войны"
Фото: ТАСС/Александр Полегенько
Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины решило внести в реестр международных "спонсоров войны" китайскую компанию Shandong Odes. Об этом сообщается на сайте НАПК.
Компания из КНР является ведущим производителем мотовездеходов и квадроциклов. По данным украинского агентства, китайская организация продолжает сотрудничать с российской стороной и предоставлять ей технику.
Перечень международных "спонсоров войны" представляет собой средство, которое поможет уходу международного бизнеса из России, уточняли ранее в НАПК.
До этого в украинском списке также оказалась компания из КНР – China Railway Construction Corporation. Комментируя эту информацию, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал Украину немедленно исправить данную ошибку. По словам дипломата, китайская сторона выступает против подобных действий.
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