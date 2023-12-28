Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 декабря, 15:58

Политика

Китайская Shandong Odes попала в украинский список "спонсоров войны"

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины решило внести в реестр международных "спонсоров войны" китайскую компанию Shandong Odes. Об этом сообщается на сайте НАПК.

Компания из КНР является ведущим производителем мотовездеходов и квадроциклов. По данным украинского агентства, китайская организация продолжает сотрудничать с российской стороной и предоставлять ей технику.

Перечень международных "спонсоров войны" представляет собой средство, которое поможет уходу международного бизнеса из России, уточняли ранее в НАПК.

До этого в украинском списке также оказалась компания из КНР – China Railway Construction Corporation. Комментируя эту информацию, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал Украину немедленно исправить данную ошибку. По словам дипломата, китайская сторона выступает против подобных действий.

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика