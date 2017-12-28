МИД назвал обстрел базы РФ в Сирии "срежиссированной провокацией"

Фото:ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Атаку на российскую базу в Сирии МИД РФ назвал "срежиссированной провокацией", целью которой был срыв Конгресса сирийского национального диалога. Такое заявление 28 декабря сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"В Москве, конечно, с озабоченностью восприняли эту провокацию террористов", – цитирует Захарову "Российская газета". При этом официальный представитель МИД отметила, что в этой ситуации многоуровневая система ПВО доказала свою высокую эффективность, защитив российских военных.

"Мы усматриваем во вчерашней попытке атаковать российских военных на базе Хмеймим как еще одно звено в цепи непрекращающихся и, очень может быть, срежиссированных провокаций с участием террористов и радикалов от сирийской оппозиции, направленных на срыв позитивных тенденций в развитии обстановки в Сирии", – заявила Захарова. Она подчеркнула, что эти провокационные действия могут иметь целью создание помех для созыва и проведения Конгресса сирийского национального диалога. Он должен состояться в Сочи 29–30 января 2018 года.

27 декабря стало известно, что российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" перехватил две ракеты, выпущенных боевиками по авиабазе Хмеймим в Сирии. По данным специалистов, ракеты были выпущены из населенного пункта Бдама в провинции Идлиб. После атаки вертолеты российских ВВС начали патрулировать район запуска.