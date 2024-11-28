Замглавы МИД РФ и генсек ООН обсудили Ближний Восток и поставки российских удобрений

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Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили выход из нынешнего кризиса на Ближнем Востоке и нормализацию поставок российской сельхозпродукции и удобрений. Об этом пишет ТАСС.

"Собеседники обменялись мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего на оккупированной палестинской территории и в Ливане, перспективам выхода из нынешнего беспрецедентного кризиса", – указано в сообщении.

Вершинин и Гутерриш встретились на полях форума "Альянса цивилизаций" ООН в Кашкайше в Португалии.

Они также обсудили нормализацию российских поставок сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки в интересах обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Ранее Гутерриш выступил за обеспечение свободы судоходства в Черном море во время встречи с Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани. По его словам, свободное судоходство в этой акватории имеет первостепенное значение для Украины, России и мировой продовольственной и энергетической безопасности.

Кроме того, время переговоров президент РФ и генсек ООН также затронули ситуацию на Ближнем Востоке, отметив необходимость избежать дальнейшей эскалации в регионе.