ДНР, ЛНР, Ростовская и Воронежская области создали "Содружество Донбасса"

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"Содружество Донбасса" создали Ростовская и Воронежская области, а также ЛНР и ДНР, соответствующие соглашения подписали главы регионов в ходе церемонии. Об этом пишет РИА Новости.

Соглашение было утверждено в торжественной обстановке на территории народного военно-исторического музейного комплекса Самбекские высоты в Ростовской области. Согласно задумке, содружество будет способствовать развитию сотрудничества сторон, в том числе в торгово-экономической, промышленной и инвестиционной сферах.

Кроме того, соглашение подразумевает взаимодействие в сферах АПК, науки, образования и здравоохранения. Участие в содружестве не лишает стороны права устанавливать двухсторонние и многосторонние связи с другими субъектами РФ, которые не являются членами объединения.

Четыре региона станут равноправными участниками независимо от размера территории и количества населения. Высшим органом управления объединения будет совет "Содружества Донбасса". Соглашение вступит в силу с 1 марта 2024 года и будет действовать в течение пяти лет.

Ранее Владимир Путин заявил, что государствам СНГ следует создать устойчивую и независимую от внешнего влияния финансовую инфраструктуру. Президент РФ уточнил, что это является важным инструментом для дальнейшего наращивания торговых операций и инвестиционных потоков.