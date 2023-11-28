В МИД напомнили о позиции РФ по проведению ядерных испытаний

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Недавний ядерный взрыв в Штатах не является испытанием оружия Вашингтона и не нарушает моратория на ядерные испытания, но Москва будет внимательно следить за американской стороной, чтобы этого не произошло. Об этом пишет RT со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Вместе с тем дипломат напомнила о словах Владимира Путина, который подчеркивал, что первыми такие испытания российская сторона проводить не будет.

Однако если США сделают это, то и Россия будет готова на подобный шаг, заявила Захарова.

Ранее РФ призвала всех членов международного сообщества присоединиться к обязательствам о неразмещении первыми оружия в космосе. Как уточнил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, уже более 30 государств официально поддержали эту инициативу.

До этого первый комитет Генеральной ассамблеи ООН утвердил российский проект резолюции о недопущении гонки вооружений в космосе. За документ выступили 124 делегации, против – 48, воздержались 9 стран.

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