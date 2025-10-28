ГД приняла в I чтении проект о привлечении резервистов к защите важных объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о привлечении резервистов к защите критически важных объектов. Документ рассматривался на заседании во вторник, 28 октября.

Поправки предлагается внести в закон "Об обороне". Согласно проекту, граждан, находящихся в резерве, можно будет направлять на сборы для обеспечения защиты критически важных объектов.

Изменения также будут внесены в закон "О воинской обязанности и военной службе". Они определят новый вид сборов и порядок их прохождения. При направлении на них резервистов предлагается также распространить на них те же права, гарантии, обязанности и ответственность, что и на тех граждан, которые призваны на военные сборы.

Сейчас подразделения резервистов, которые добровольно заключили контракт, привлекают только в военное время и в период мобилизации.

Ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский уточнил, что резервисты будут защищать важные объекты, включая энергетику, транспорт, нефтеперерабатывающие заводы и другую инфраструктуру на территории своего региона. Они пройдут подготовку по инженерной, медицинской и огневой дисциплинам.

